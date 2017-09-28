ألمانيا : بايرن ميونيخ يقيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي

أقال نادي بايرن ميونيخ الألماني مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد أن تكبد النادي المتصدر بطولة الدوري الألماني لكرة القدم على مدار الخمسة أعوام الأخيرة، خسارة فادحة أثناء استضافة النادي الفرنسي باريس سان جرمان ضمن مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم بثلاثية نظيفة النادي الفرنسي على نظيره الألماني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الدوري على ملعب “بارك دي برانس”. وسجل الأهداف ألفيش في الدقيقة الثانية وكافاني في الدقيقة 32 ثم نيمار في الدقيقة 60. وعلى الفور أطلق النادي البافاري بيانا على موقعه الإلكتروني يعفي من خلاله مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي من مهامه، وذلك بعد إجراء تحليل دقيق لأسباب الخسارة”. ليتولى بذلك مساعده النجم السابق لبايرن، الفرنسي ويلي سانيول، المهمة بالوكالة.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه في بيان إعلان الإقالة “أداء فريقنا منذ بداية الموسم لا يتناسب مع تطلعاتنا. المباراة في باريس أظهرت بوضوح أنه يتعين علينا استخلاص العبر”.

ويحتل بايرن ميونيخ حاليا المركز الثالث في البوندسليغا بفارق 3 نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر. وفي دوري الأبطال، جمع النادي البافاري ثلاث نقاط من فوزه على أندرلخت البلجيكي المتواضع وخسارته أمام سان جرمان.

وأعرب رومينيغه عن أسفه لما آلت إليه العلاقة بينه وبين المدير الفني الإيطالي، وقال: “كارلو صديقي وسيبقى كذلك، ولكن يتعين علينا هنا اتخاذ قرار مهني لمصلحة نادي بايرن ميونيخ”.

وأضاف “أنتظر الآن من الفريق تطويرا إيجابيا وإرادة مطلقة لتحقيق الإنجازات من أجل أن نبلغ أهدافنا هذا الموسم”.

ولم يخف رومينيغه منذ مساء الأربعاء أن صبره نفد، وقال “هذه الخسارة مؤلمة جدا. خسارة يجب علينا تحليلها والتحدث عنها بوضوح وتحديد العواقب، لأن ما رأيناه ليس بايرن ميونيخ”، مضيفا “من المهم أن نعكس بسرعة المنحنى وأن نستعيد أنفسنا كبايرن ميونيخ، وأن نظهر مجددا بأننا الفريق الذي أرعب أوروبا وألمانيا، وأننا سنستعيد ما كنا عليه”.

ووجهت الانتقادات لأنشيلوتي بسبب إبقائه الجناحين المخضرمين الهولندي أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري وقلب الدفاع هوملس على مقاعد البدلاء، بينما أبقى المدافع جيروم بواتنغ خارج التشكيلة.

يذكر أن أنشيلوتي تولى الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ صيف 2016 خلفا للإسباني جوسيب غوارديولا، وقاده إلى لقب الدوري المحلي، وخرج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي، كما توقف مشواره في دور الأربعة لمسابقة كأس ألمانيا بخسارته على أرضه أمام غريمه التقليدي دورتموند. (AFP)