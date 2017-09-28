ألمانيا : حزب الخضر يضع شرطاً ساراً للاجئين للموافقة على المشاركة في الحكومة المقبلة

ألمانيا : حزب الخضر يضع شرطاً ساراً للاجئين للموافقة على المشاركة في الحكومة المقبلة

اشترط حزب “الخضر” الألماني مشاركته في الائتلاف الحكومي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل بالتخلي عن فكرة القيود على استضافة اللاجئين في ألمانيا.

وقالت الرئيسة المناوبة للحزب سيموني بيتر إن حماية اللاجئين والدفاع عن حقوق الإنسان “بوصلة سياسية” بالنسبة لحزبها، مؤكدة على ضرورة أن يتمتع الأشخاص الذين حصلوا على وضع “لاجئين” بالحق في لم شمل عائلاتهم.

وأكدت زعيمة “الخضر” الألماني “بأنه لا يوجد حد أقصى للاجئين في ائتلاف بيننا والاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر”.

وكانت كتلة “حزب الخضر” في البرلمان الألماني قد أعلنت الثلاثاء أنها لا تستبعد انتقالها إلى المعارضة، نظرا لخلافاتها مع شركائها(ائتلاف ميركل والديمقراطيين الأحرار) في الائتلاف الحكومي المرتقب بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ووفقا للمعطيات الأولية الرسمية فقد عاد الفوز بالانتخابات التشريعية الألمانية الأخيرة إلى تحالف الاتحادين “الديمقراطي المسيحي” و”الاجتماعي المسيحي” بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل، مع حصوله على 32.9% من أصوات الناخبين. (RT)