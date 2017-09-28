اعتقدوا أنه مصاب بالسرطان .. أطباء يعثرون على قطعة بلاستيكية في رئة رجل بريطاني !

نقل رجل بريطاني إلى المستشفى وهو يعاني من آلام في الرئتين ومشاكل تنفسية، وأظهرت الصور والفحوصات وجودة كتلة صغيرة داخل إحدى رئتيه، اعتقد الأطباء أنها كتلة سرطانية، قبل أن يكتشفوا أنها عبارة عن قطعة بلاستيكية دخلت إلى جسمه قبل أربعة عقود.

وكان المريض الذي لم يتم الكشف عن هويته، والبالغ من العمر 47 عاماً، يعاني من سعال مخاطي أصفر، وشعور بعدم الارتياح لمدة تزيد عن عام، وطلب مساعدة الأطباء، الذين افترضوا وجود كتلة سرطانية في جسمه، خاصة وأنه داوم على التدخين لمدة 30 عاماً، وأحيل المريض إلى المستشفى على وجه السرعة.

وخلال فحص مجرى الهواء لدى المريض، فوجىء الأطباء، بوجود قطعة من البلاستيك على شكل مخروط داخل إحدى رئتيه، كان قد استنشقها قبل نحو 40 عاماً، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وشكل هذا الاكتشاف لغزاً حير الأطباء، خاصة مع عدم ظهور أية أعراض لدى المريض طوال هذه المدة.

وتذكر المريض أنه حصل على مجموعة ألعاب خاصة بالسيارات عندما كان بعمر 7 سنوات، وكان المخروط البلاستيكي من بينها، وبقي هذا المخروط داخل رئته منذ ذلك الوقت، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعتقد الأطباء، أن رئة المريض تأقلمت مع هذا الجسم الغريب مع مرور الوقت، لكنه بدأ يسبب له مشاكل تنفسية في الآونة الأخيرة. وبعد العملية الجراحية التي خضع له لإزالة المخروط البلاستيكي، بدأت حالة المريض تتحسن، واستعاد حياته الطبيعية بشكل تدريجي.