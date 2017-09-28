الإمارات تضاعف أسعار التبغ و مشروبات الطاقة مطلع الشهر المقبل

أعلنت السلطات الإماراتية الأربعاء أن أسعار التبغ ومشروبات الطاقة ستتضاعف في الدولة الشهر المقبل بعد فرض ضرائب عليها للتخفيف من حدة تأثر ميزانيتها بتقلص عائدات النفط.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب التي أنشئت حديثا، الاربعاء إنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 100 في المئة ابتداء من 1 أكتوبر/تشرين الأول على المنتجين.

وأضاف في حديث أدلى به للصحافيين أن أسعار المشروبات الغازية سترتفع بنسبة 50 في المئة.

إلا أنه رفض الإفصاح عن العائدات التي ستحققها الإمارات من هذه الضرائب.

ويأتي القرار اثر اتفاقات توصلت إليها دول مجلس التعاون الخليجي الست لرفع أسعار هذه المنتجات ومن ثم فرض ضريبة القيمة المضافة المنتظرة مطلع العام المقبل.

وتأثرت دول المجلس، بشكل كبير بانخفاض عائدات النفط، التي تشكل الجزء الأكبر من مصادر دخلها.

وكانت السعودية، التي يتوقع أن تسجل عجزا كبيرا في موازنتها عام 2017 للسنة الرابعة على التوالي، بدأت بفرض ضرائب غير مباشرة إضافة إلى رسوم إقامة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر أنها ستبدأ بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة مطلع العام المقبل على المنتجات والخدمات.

ولم تدل باقي دول المجلس بتاريخ محدد بعد لفرض الضريبة.

وتراجعت عائدات دول مجلس التعاون، التي تنتج نحو 17 مليون برميل نفط يوميا، بشكل حاد منذ انهارت أسعار النفط منتصف عام 2014.(AFP)