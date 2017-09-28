المؤبد لثلاثة عسكريين أتراك لإدانتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب

أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية، الأربعاء، بصدور حكم بالسجن المؤبد على 3 عسكريين رفيعي المستوى لإدانتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت قبل أكثر من عام.

وأوضحت الوكالة أن المتهمين المدانين، هم عميد ونقيب وملازم، كان قد جرى فصلهم من الخدمة في أعقاب محاولة الانقلاب في منتصف يوليو/تموز 2016.

وأضافت الوكالة أن محكمة في محافظة بولو شمالي البلاد، أدانت الثلاثة ” بانتهاك الدستور”، لكنها برأتهم من اتهام الانتماء إلى منظمة إرهابية، كما برأت المحكمة 7 عسكريين آخرين من كل الاتهامات الموجهة إليهم.

وتحمل السلطات التركية الداعية فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، المسؤولية عن محاولة الانقلاب.

وحسب بيانات الحكومة فإن نحو 54 ألف و400 شخص يقبعون في الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات بالمشاركة في محاولة الانقلاب، وقد فتح القضاء التركي نحو 5000 محاكمة في هذا الملف. (DPA)