بالفيديو .. امرأة أمريكية تقيم حفلاً راقصاً بعدما احتجزت في المطار

قامت امرأة تقطعت بها السبل في مطار نورث كارولاينا، باستغلال وجودها في المطار لتصوير فيديو راقص بمساعدة العاملين في المطار.

وقالت ماهشيد مازوجي بأنها احتجزت في مطار شارلوت دغلاس الدولي بعدما فاتتها الطائرة وبقيت في المطار طوال الليل، الأمر الذي دفعها للترفيه عن نفسها والقيام ببعض المرح برفقة موظفي المطار.

وأضافت وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “فاتتني رحلة في مطار تشارلوت، ولم أرغب في إمضاء الليل وحيدة، لذا قررت أن أصور مقطع فيديو راقص، واستعنت بعمال المطار والمسافرين. لقد كونت صداقات جديدة وحظيت بليلة رائعة”.

وقد تميز هذا الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب، بمشاركة العديد من موظفي المطار بما في ذلك موظفو البوابات، ونادلة تعمل في مقهى ستاربكس، بالإضافة إلى بعض المسافرين الآخرين.