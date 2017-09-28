بالفيديو .. لص يتنكر بزي زجاجة ” كوكا كولا ” ليسطو على مطعم !

أظهر تسجيل مصور نشر على موقع #يوتيوب الإلكتروني، لصاً مسلحاً وهو يقتحم أحد فروع مطعم كنتاكي متنكراً بزي زجاجة #كوكا_كولا .

وظهر اللص وهو يدخل إلى المطعم من الباب الخلفي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين وبيده مسدساً هدد به مدير المطعم الذي كان بمفرده.

ولحسن الحظ لم يصب المدير بأي أذى، إلا أن اللص تمكن من سرقة مبلغ 500 دولار أمريكي وغادر المطعم بسرعة، طبقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ووصفت إدارة شرطة هندرسون السارق بأنه رجل أبيض تمكن من الفرار من مكان الحادث في حافلة صغيرة رمادية اللون، يقودها رجل أبيض آخر.

وشنت الشرطة عملية بحث واسعة عن المشتبه به، وناشدت من يملك أي معلومات عن اللص، الإدلاء بها على الفور، وفق ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.