تركيا : القبض على عناصر جدد من عصابة التسول التي تستغل العشرات من الأطفال السوريين ( فيديو )

تركيا : القبض على عناصر جدد من عصابة التسول التي تستغل العشرات من الأطفال السوريين ( فيديو )

تمكنت قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على 22 شخصاً، يتبعون لعصابة التسوّل، التي احتجزت الأطفال السوريين، وأجبرتهم على العمل كمتسوّلين، في مدينة اسطنبول.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، الإثنين (25/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ مديرية الأمن العام في مدينة اسطنبول، نجحت في عمليّة هي الثانية لها، من إلقاء القبض على أفراد يتبعون لعصابة التسوّل، التي استأجرت الأطفال السوريين من عائلاتهم في سوريا، مقابل مبلغ ألف ليرة تركية شهرياً، وأدخلتهم إلى الأراضي التركية بشكل غير شرعي، بهدف إجبارهم على العمل في التسوّل.

وأضافت الصحيفة أنّ قوات الأمن قامت بمداهمة مقرّين للعصابة في مدينة اسطنبول قبل يومين، وضبطت بداخلها مبلغ 427 دولار، إضافة إلى 207 يورو، وكلا المبلغين عبارة عن نقود معدنية، بلغ عددها 41404 قطعة معدنية.

كما نجحت قوات الأمن في إنقاذ 25 طفلاً سورياً محتجزاً، وألقت القبض على 25 آخرين يتبعون للعصابة، تم تحويلهم للنيابة العامة، التي أمرت بإطلاق سراح ثلاثة منهم، واحتجاز البقية، الذين سيُقدّمون للمحاكمة بتهمة إنشاء تنظيم بهدف ارتكاب الجريمة، إضافة إلى (الاتجار بالبشر).

المصدر : Hurriyet

مواضيع متعلقة :

صور لأفرادها و هم يتفاخرون بالأموال و الأسلحة .. شهادات مؤلمة للأطفال السوريين الذين تم استغلالهم من قبل عصابة تسول في تركيا ( فيديو )

في عملية ضخمة خُطط لها لأشهر .. تركيا : قوات الأمن تنقذ عشرات الأطفال السوريين و تضبط واحدة من أكبر عصابات التسول ( فيديو )