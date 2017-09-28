تركيا : وفاة عامل سوري جراء سقوط جدار عليه في شانلي أورفا ( فيديو )

توفي عامل سوري، وأُصيب عامل آخر، نتيجة انهيار أحد جدران المستودع الذي كانوا يعملون بداخله، في المنطقة الصناعية بمدينة شانلي أورفا، جنوبي تركيا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ماترجم عكس السير، إنّ الحادثة وقعت ظهر أمس الأربعاء، داخل مستودع أحد معامل النسيج، في المنطقة الصناعية بمدينة شانلي أورفا.

ووفقاً للادعاءات، فقد كان العاملان يقومان بتعديلات داخل المستودع، عندما فوجئوا بانهيار أحد جدرانه عليهم.

وأحدث الانهيار ضجة كبيرة، هرع نتيجتها الجوار من المواطنين الأتراك لمساعدة العمال العالقين تحت الأنقاض، كما أسرعوا بالاتصال بالإسعاف والإطفاء، الذين حضروا على الفور، ونجحوا بعد محاولات عديدة في الوصول إلى المصابين، ونقلهم إلى المشفى.

وفي قسم الإسعاف توفي العامل السوري “حسن الحيان”، متأثراً بإصابته، فيما يتلقى العامل الثاني “فهمي أصلان”، الذي لم تذكر الصحيفة إن كان سورياً هو الآخر أو لا، العلاج في جناح العناية المشددة، وهنالك خطر على حياته، بحسب تقرير المستشفى الأولي.

وبدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر : Hurriyet