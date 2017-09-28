جوهرة يوفنتوس أبرز أهداف ريـال مدريد المستقبلية

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن أبرز أهداف #فلورنتينو_بيريز رئيس نادي #ريال_مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز صفوف الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن بيريز أوقف كافة العمليات المتعلقة بانتقالات اللاعبين، من أجل دراسة إمكانية التعاقد مع جوهرة يوفنتوس الإيطالي، الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأثار المهاجم الأرجنتيني إعجاب بيريز بشكل كبير هذا الموسم، وفقاً لصحيفة إيلاف، حيث أحرز 10 أهداف في 6 مباريات بالدوري الإيطالي مع السيدة العجوز.

ولفتت الصحيفة الكاتالونية إلى أن فرصة تعاقد الريال مع ديبالا الموسم المقبل تبدو كبيرة جدا، خصوصا وأن اللاعب الشاب يريد ديبالا المنافسة مستقبلا على الجوائز الفردية.

وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتيني مدرك لحقيقة أن فرصه في تحقيق ذلك ضئيلة إذا قرر البقاء مع يوفنتوس، لكنه عازم في الوقت ذاته على تأجيل أي نقاش حول مستقبله حتى نهاية الموسم، من أجل التركيز على تقديم موسم مميز مع اليوفي.

وفي الوقت نفسه أشارت الصحيفة إلى ان بيريز لديه أيضا العديد من الخيارات لتعزيز صفوف الفريق الملكي في الفترة المقبلة، مثل لاعب تشيلسي إيدن هازارد ومهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني وهداف بوروسيا دورتموند بيير إيمريك أوباميانغ.

جدير بالذكر أن ديبالا كان محط اهتمام برشلونة، لكن النادي الكاتالوني انسحب من السباق على ضمه، وذلك لأسباب فنية تتمثل في تمتع اللاعب بقدرات مشابهة لقدرات نجم الفريق ليونيل ميسي.