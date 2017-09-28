حماة : مسلح يفجر 4 قنابل حزناً على ” شهيد ” و يصيب 14 شخصاً

أصيب 14 شخصاً في “حي كازو” بمدينة حماة، بسبب قيام شخص بتفجير 4 قنابل يدوية، على روح أحد قتلى قوات النظام، في الحي.

وقالت شبكة “دمشق الآن” الإخبارية الموالية، إن إحدى القنابل التي فجرها الشخص الذي لم يتم الكشف عن اسمه، اصطدمت بعمود كهرباء، ما أدى لإصابة 14 شخصاً بشظاياها.

ونقلت الشبكة عن رئيس قسم الجراحة العصبية في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني، وردان الأمير تامر، تأكيده تنامي هذه الظاهرة (إطلاق النار خلال التشييع)، وإصابة العديد من المواطنين الأبرياء بالعيارات النارية العشوائية ومنهم من توفي بسببها حتى بعد إجراء عمليات جراحية لهم لبلوغها مناطق في الدماغ أو العمود الفقري أو القلب تهتكت كثيراً، ومنهم من أصيب بعجز دائم وإعاقات.

وذكر المصدر ذاته أن “التلميذ عبد الرزاق عيسى هو آخر ضحايا هذه الظاهرة ، فقد أصيب بصدره قبل أيام بمقذوف ناري أثناء سقوطه الحر، خلال أحد مواكب التشييع أثناء دوامه في مدرسة عمر بن الخطاب في حي الثكنة بمدينة حماة”.

وكان بشار الأسد طالب عناصر ميليشياته، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام النظام، بتجنب إطلاق النار خلال عمليات التشييع، إلا أن أحداً لا يلقي لتوجيهاته بالاً.