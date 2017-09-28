حملة نظامية على ” مخالفات الشاورما ” .. و لا انخفاض في سعر المتة

حملة نظامية على ” مخالفات الشاورما ” .. و لا انخفاض في سعر المتة

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، أكثر من 300 ضبط بحق أصحاب محال الفروج وباعة الشاورما، في عدة محافظات.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن المخالفات تركزت على عدم الإعلان عن الأسعار أمام واجهات المحال، وعدد التقيد بالمواصفات، وبالسعر الذي أصدرته داخلية النظام، في ضوء انخفاض أسعار الفروج الحي والمنظف.

وجاءت أعلى نسبة من الضبوط المسجلة في العاصمة دمشق بـ 100 ضبط، ثم في اللاذقية بـ 43 ضبطاً، وفي طرطوس بـ 42 ضبطاً، إضافة لـ 87 ضبطاً بريف دمشق وحماة وحلب.

ونقلت الصحيفة عن معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب، أن عمليات نقل الفروج من المسالخ إلى محلات بيع الفروج تم ضمن أكياس من البروبلين (النايلون)، وهو ما يظنه الناس أنه عمليات لنقل فروج نافق، وهذا غير صحيح، مضيفاً أن “عمليات نقل الفروج المذبوح مسموحة ضمن هذه الأكياس ضمن المحافظة الواحدة، ولمسافات ليست طويلة، ولكن إن كان النقل بين المحافظات أو لمسافات طويلة فيجب أن يتم ضمن برادات”.

وفي سياق منفصل، قال مصدر في التجارة الداخلية، بحسب الصحيفة، أن “كل ما يشاع عن انخفاض سعر المتة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة، ولكن هناك بعض تجار المتة يقومون بتقديم عروض لجذب الزبائن”.