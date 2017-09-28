خمس سنوات دون هزيمة لريـال مدريد في دور المجموعات

ظهر فريق #ريال_مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا بشكل مغاير تماما عن ظهوره في مسابقة الليغا الإسبانية، وذلك بعدما نجح في الفوز على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وفك ريال مدريد بطل النسختين الأخيرتين، العقدة التي لازمته في زياراته السابقة الى ملعب “سيغنال ايدونا بارك”، بفوزه على دورتموند 3-1، في الجولة الثانية من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وبعد الانتصار الكبير في دورتموند، حافظ ريال مدريد على سجله خالياً من الهزائم في 29 مباراة متتالية في دور المجموعات بالمسابقة القارية.

استهل بطل دوري أبطال أوروبا في النسختين السابقتين الموسم بأفضل شكل ممكن. بعد فوزه في المباراتين ضد أبويل القبرصي وبوروسيا دورتموند، بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف، وبعد تحقيقه الانتصار في ملعب لم يسبق له الفوز فيه، يتقاسم ريال مدريد صدارة مجموعته الثامنة مع توتنهام الإنكليزي.

ولطالما أظهر الفريق الأبيض صلابةً في المسابقة القارية منذ انطلاقها، ولم يتلقى أي هزيمة في دور المجموعات في السنوات الخمس الماضية.

وذكر موقع النادي الملكي على شبكة الإنترنت ان آخر هزيمة للفريق في دور المجموعات من دوري الأبطال تعود إلى شهر أكتوبر عام 2012، وجاءت ضد بوروسيا دورتموند.

ومنذ ذلك الوقت، خاض ريال مدريد 29 مباراة دون هزيمة، محققاً بذلك أفضل سلسلة تاريخية في دور المجموعات بفارق كبير أمام أقرب مطارديه، برشلونة الذي حقق سلسلة من 18 مباراة دون هزيمة في الفترة بين 2009 و2012.

وحقق الفريق الأبيض 22 انتصاراً و7 تعادلات خلال تلك الفترة، فيما سجّل 84 هدفاً واستقبلت شباكه 25 هدفاً، مع الأخذ بعين الاعتبار ان ريال مدريد واجه خلال تلك الفترة منافسين أقوياء من طراز باريس سان جيرمان، ليفربول، يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وسيكون توتنهام المنافس المقبل في لقاء سيسعى فيه الميرينغي إلى الانفراد بالصدارة وتعزيز سلسلته إلى 30 مباراة دون هزيمة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.