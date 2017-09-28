دراسة : السجائر الإلكترونية تهدد القلب رغم خلوها من القطران ( فيديو )

انتشرت مؤخرا ظاهرة #السجائر_الإلكترونية التي بدأت تستقطب الكثير من المدخنين، وتعد أكثر منتجات التبغ غزواً للأسواق حول العالم.

ويعتقد متعاطوها أن مضارها أقل بكثير من مضار السيجارة التقليدية، ويتم الترويج عن السجائر الإلكترونية باعتبارها آمنة لأنها خالية من القطران.

لكن دراسة حديثة مثيرة للجدل حول مدى سلامة وأضرار تدخين السجائر الإلكترونية أشارت أن تدخين السجائر الإلكترونية تزيد من معدّل ضربات القلب، وتزيد نسبة الأدرينالين في الجسم بدرجة تهدد صحة القلب، وفق ما اوردت قناة الآن، الدراسة التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية سلطت الضوء على مصدر الضرر على القلب: هل هو القطران في السجائر التقليدية؟ أو النيكوتين؟ وهو عنصر مشترك في السجائر الإلكترونية؟

وتوصلت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا إلى أن المادة المسببة للإدمان هوا (النيكوتين) حيث يؤثّر سلباً على الجهاز العصبي، وتتسبب في زيادة الأدرينالين بالجسم، ويترتب على ذلك زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويعد هذا التغير الذي يسببه النيكوتين من عوامل الإدمان والرغبة في العودة للتدخين.

ومع تكرار تدخين السجائر الإلكترونية، وتكرار تزايد معدل ضربات القلب وضغط الدم يتزايد خطر إصابة القلب والشرايين بالأمراض، وأظهرت نتائج الدراسة أن استمرار الضغط على الجزء العصبي المتحكّم في نشاط القلب بسبب كثرة النيكوتين يهدد سلامة القلب، وأن تدخين السجائر الإلكترونية باستمرار يزيد العبء على نشاط القلب.