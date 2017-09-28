ديو غنائي بين تامر حسني و الشاب خالد

سجّل الفنان #تامر_حسني ديو غنائي مع الشاب خالد في أول تعاون غنائي بينهما، وهي الأغنية التي تحمل اسم “وانت معايا” التي تم تسجيلها بين القاهرة و بيروت.

الأغنية من كلمات و ألحان تامر حسني وتوزيع خالد نبيل، بحسب صحيفة إيلاف، علماً بانها الديو الثاني لـ “حسني” بعد طرح أغنيته الأخيرة “ورا الشبابيك” مع الفنانة اليسا التي ضمها بفيلمه الأخير.

يشار إلى أنهما سيصورا الأغنية الجديدة تحت إدارة المخرج اللبناني سعيد الماروق وسيتم طرحها قريباً على أثير الإذاعات والشاشات.