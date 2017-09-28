روسيا تشيع جنرالها القتيل في سوريا .. و تؤكد : كان قائداً للفيلق الخامس في ” الجيش العربي السوري ” ! ( فيديو )

روسيا تشيع جنرالها القتيل في سوريا .. و تؤكد : كان قائداً للفيلق الخامس في ” الجيش العربي السوري ” ! ( فيديو )

قال رئيس أركان الجيش الروسي يوم الأربعاء إن جنرالا روسيا قُتل في سوريا كان معارا للحكومة السورية كقائد عسكري.

وقالت وكالة رويترز إن “موسكو حليف قوي لسوريا منذ وقت طويل لكن دور الجنرال القتيل يكشف أن روسيا صارت جزءا لا يتجزأ من نظام حكم بشار الأسد”.

ولقي اللفتنانت جنرال فاليري أسابوف (51 عاما) حتفه يوم السبت في دير الزور، وقال الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسية إن الجنرال القتيل كان رئيسا لأركان القوات الروسية في سوريا ثم شغل بعد ذلك منصب قائد الفيلق السوري الخامس للمتطوعين.

ومعروف أن الفيلق الخامس سلح بأسلحة روسية منذ تشكيله في أواخر عام 2016 وأن مستشارين روس عملوا فيه لكن أيا من دمشق أو موسكو لم تعلن من قبل أن قيادة الفيلق روسية.

وكان رئيس هيئة الأركان الروسية يتحدث في جنازة أسابوف.

وأضاف غيراسيموف: “أسابوف بفضل معرفته متعددة الجوانب والخبرة العسكرية العريقة، كان يقدم مساعدات لا يمكن تقديرها لقيادة الجيش السوري في وضع خطط العمليات العسكرية ضد الإرهاب الدولي. وأشار إلى أن أسابوف لم يختبئ وراء ظهور الآخرين وقتل في المعركة كجندي حقيقي”.

وتابع: “كانت حياة فاليري أسابوف كلها مكرسة لخدمة الوطن. وكان يتميز بالشجاعة والحزم والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في معظم الأحوال. وأظهر كل هذه الميزات بوضوح في مكافحة الإرهاب الدولي في الجمهورية العربية السورية”. (REUTERS – RT)