زيدان يكيل المديح لبيل و رونالدو بعد قيادتهما ريال مدريد للفوز على دورتموند

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني بطل مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بنجميه الويلزي غاريث بايل والبرتغالي كريستيانو رونالدو اللذين ساهما الثلاثاء في فك عقدة النادي الملكي بملعب بوروسيا دورتموند الالماني.

وافتتح بايل التسجيل بتسديدة رائعة على الطائر، وأضاف رونالدو ثنائية في مباراته الاوروبية الـ150 ليحقق النادي الملكي فوزه الاول على بوروسيا دورتموند على ملعب “سيغنال ايدونا بارك” في 7 مواجهات قارية، كما هز الـ”ميرنغيس” الشباك للمرة الـ38 على التوالي في دوري الابطال.

ورفع رونالدو غلته التهديفية هذا الموسم الى 4 اهداف بعد ثنائيته في مرمى ابويل القبرصي في الجولة الاولى قبل اسبوعين، وسجل الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ هدف الشرف للفريق الالماني.

وقال زيدان “انا سعيد لكريستيانو… مرة اخرى! أنا مسرور لرونالدو وبايل”.

وأضاف “من الصعب أن تلعب في هذا الملعب، لم يسبق لنا الفوز أبدا هنا، لذلك كان هذا الانتصار مهما لنا، وكانت المباراة كلها جيدة بالنسبة لنا من البداية الى النهاية”.

وتابع “كانت نسبة استحواذنا على الكرة كبيرة، وهذا هو مفتاح فوزنا. دورتموند لعب بشكل جيد مثلما درجت العادة، لكننا كنا أفضل”.

وخلق النادي الملكي فرصا عدة للتسجيل وسدد بين الخشبات الثلاث 16 مرة في المباراة لكنه ترجم ثلاث منها، ما دفع زيدان الى القول “كان بامكاننا تسجيل اهداف اكثر. خلقنا العديد من الفرص. المهم هو تسجيل اهداف اكثر من الفريق الخصم وهو ما قمنا به. الفريق قام بعمل كبير – ايسكو، (لوكا) مودريتش، كاسيميرو و(طوني) كروس كانوا رائعين – جميع اللاعبين كانوا رائعين. قدمنا مباراة رائعة”.

وهو الفوز الثاني على التوالي لريال مدريد فتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف امام توتنهام الانكليزي الفائز على مضيفه ابويل بثلاثية نظيفة سجلها نجمه هاري كاين.

ويتقاسم الفريقان الالماني والقبرصي المركز الاخير من دور رصيد.

وعلق مدرب دورتموند، الهولندي بيتر بوس على الخسارة قائلا “لعبنا ضد فريق جيد جدا، ودورتموند لم يكن أبدا في مستواه. ريال مدريد كان اليوم افضل من دورتموند”.

وأضاف “خسارتنا لم تكن بسبب مشاكل في الدفاع فقط، اذا لم يقم المهاجمون بالضغط على لاعبي الفريق الخصم من البداية فان الضغط يكون قويا جدا على مدافعينا. لا نملك اي نقطة حتى الان، وفريقان كسبا 6 نقاط في مباراتين، سنحاول الفوز في مبارياتنا المتبقية ولكن الفارق كبير جدا”.

وختم: “علينا أن نحلل الأداء ونقدم ما هو أفضل في المستقبل”. ( AFP )