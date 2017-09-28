سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 28 \ 9 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 28 \ 9 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الخميس 28 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18400 الدولار 506 508 اليورو 593 597 الليرة التركية 140 142 الدرهم الإماراتي 138 139 الليرة اللبنانية 0.336 0.338 الريال السعودي 135 136 الدينار الأردني 715 719

شاهد أيضاً ↓

ما هو مستقبل الليرة السورية بعد انتهاء الحرب ؟

تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن الـ 2000 الجديدة

تاريخ الليرة السورية