سيرجيو راموس : لمست الكرة بيدي .. لكنها ليست ركلة جزاء

اعترف قائد #ريال_مدريد الإسباني، #سيرجيو_راموس ، بلمس الكرة بيده، في الشوط الأول من مواجهة مضيفه بروسيا دورتموند، التي انتهت لمصلحة “الملكي” 3-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، اول أمس الثلاثاء، مؤكداً أنه لم يتعمد ذلك.

وقال راموس، في تصريحات صحافية عقب اللقاء وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “نعم أعترف بلمس الكرة بيدي، لكن الكرة ارتدت من مسافة قريبة وبشكل سريع للغاية، لم يتسن لي إبعاد يدي، ولا أعتقد أنها تستحق ركلة جزاء”.

وأشاد راموس بأداء “الملكي” في مواجهة دورتموند، مشدداً على ضرورة الاستمرار في الحسن وأخذ كل مباراة على محمل الجد، حتى يظهر ريال مدريد بالصورة التي قدمها في السنتين الأخيرتين.