سيريلانكا : مسافر يحاول تهريب كيلو من الذهب في مكان حساس

سيريلانكا : مسافر يحاول تهريب كيلو من الذهب في مكان حساس

ألقي القبض على رجل في مطار #سريلانكا بعد أن اكتشفت الجمارك أنه كان يهرب 1 كغم من قطع الذهب داخل جسده.

وأفادت الأنباء بأن المسؤولين في مطار باندارانايكا الدولي، بالقرب من كولومبو، اشتبهوا برجل يبلغ من العمر 45 عاما كان متوجها إلى الهند، لأنه كان يسير “بشكل مشبوه”.

وبمساعدة جهاز الكشف عن المعادن، عثروا على 904 غرامات من الذهب “المعبأ بعناية في أكياس البوليثين”، أدخلت في مستقيم الرجل، وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية نقلا عن موظف الجمارك.

ووجد الضباط 4 قطع ذهبية صغيرة و8 قطع من المجوهرات، 2 من الذهب الأبيض تبلغ قيمتها حوالي 30 ألف دولار، وأُطلق سراح المشتبه به بعد دفع غرامة قدرها 660 دولارا.

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مسافر سيريلانكي تهريب الذهب في مستقيمه، وفي الواقع أن الحادثة ليست الأولى هذا الشهر.

ففي الأسبوع الماضي، عثرت السلطات على راكبة كانت مسافرة أيضا إلى الهند، وهي تهرب 314.5 غرام من قطع الذهب بنفس الطريقة.

وعادة ما ينقل المهربون الذهب من أماكن مثل دبي وسنغافورة، حيث يمكن شراؤه بسعر مناسب، وبيعه في الهند لتحقيق الربح.

وكشف موظفو الجمارك في سريلانكا، عن 44 حادثة مماثلة في عام 2017، وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج تايمز.