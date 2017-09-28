غريزمان يستبعد رونالدو و ميسي من تشكيلة الليغا المثالية !

غريزمان يستبعد رونالدو و ميسي من تشكيلة الليغا المثالية !

تجاهل النجم الفرنسي #أنطوان_غريزمان ، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي مهاجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، من تشكيلة لعبة فانتازي الليغا الخاصة بصحيفة “آس” الإسبانية.

واختار المهاجم الفرنسي تشكيلة مكونة من 11 لاعبا أساسيا و4 على مقاعد البدلاء، ونشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

واختار غريزمان لاعبا واحدا من صفوف برشلونة متصدر الليغا، وهو المدافع أليكس فيدال، وفقاً لصحيفة إيلاف، بينما تجاهل جميع نجوم ريال مدريد، حيث لم يختار أي لاعب من الفريق الملكي.

ووضع غريزمان نفسه على رأس التشكيلة، واختار اثنين من زملائه في أتلتيكو مدريد وهما توماس بارتي ولوسيانو فييتو.

واختار غريزمان في حراسة المرمى باو لوبيز حارس إسبانيول، وماريو جاسبر (فياريال)، وريزا دورميسي (ريال بيتيس)، ومكيل بالينزياغا (أتلتيك بيلباو)، وإيكر مونيايين (أتلتيك بيلباو) وماركيل بيرغارا (ريال سوسييداد)، وأرتيز أدوريز (أتلتيك بيلباو).