قطر للبترول : لا مشاريع مشتركة مع إيران في قطاع الغاز

قطر للبترول : لا مشاريع مشتركة مع إيران في قطاع الغاز

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول (حكومية)، إن بلاده لا تتشارك مع إيران في أية مشاريع للغاز.

وأضاف سعد شريدة الكعبي، خلال محاضرة له اليوم في جامعة قطر، أن كل طرف يعمل على تطوير ما لديه من احتياطيات الغاز بشكل منفصل.

ويتشارك البلدان بأكبر حقل للغاز في العالم؛ وتطلق قطر اسم حقل الشمال على الجزء الخاضع لها.

ويبلغ إنتاج قطر حاليًا من الغاز الطبيعي المسال، 77 مليون طن سنويًا، فيما أعلنت في يوليو/ تموز الماضي أنها تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 30 في المئة بحلول 2024.

وأفاد الكعبي بأن قطر للبترول كانت مستعدة من قبل، لمواجهة إجراءات مثل التي فرضت على البلاد في أعقاب الحصار، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار المشاركة في الحصار كانت أكبر مما هو متوقع، ما تطلب عدة أيام من قطر للبترول لترتيب أوراقها لضمان سير عمليات توريد النفط والغاز .

وتعصف بالخليج، أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة.(ANADOLU)