كارلو أنشيلوتي : يصعب السيطرة على مبابي و نيمار

أكد المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي ، أن الهدف الذي سكن شباكهم في الدقيقة الثانية من اللقاء بأقدام داني ألفيس أجبرهم على تغيير خططهم، وبعثر أوراقهم التكتيكية، وذلك خلال مباراتهم أمس الأربعاء أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري الأبطال والتي انتهت بفوز باريسي بثلاثية نظيفة.

وأشار المدرب الإيطالي في تصريحات عقب اللقاء: “استقبال هدف في أول دقائق أجبرنا على الخروج للهجوم، سيطرنا بعد ذلك وسنحت لنا فرصاً، ولكننا افتقدنا للتوازن، منحنا الفريق المنافس العديد من الهجمات المرتدة”.

وأضاف أنشيلوتي بأن “مهاجمي الـ”بي إس جي”، لاسيما الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، خطيرين للغاية ومع وجود مساحات بات من الصعب السيطرة على الأمور”.

وقال مدرب البايرن: “كنا نريد الاستحواذ على الكرة، ولكني لا أعتقد أنهم غيروا من خططهم بالتواجد خلف الكرة، الهدف غير كل شيء، خرجنا للهجوم والمنافس استغل الهجمات المرتدة تماماً”.

ورفض المدرب الأسبق للفريق الباريسي الانتقادات بعد إبقائه على الثلاثي المخضرم داخل الفريق الهولندي آريين روبين والفرنسي فرانك ريبيري والمدافع ماتس هوميلز، مؤكداً أنه “دائماً هناك نجوم على مقاعد البدلاء في فريق كبير مثل البايرن”.

وأتم أنشيلوتي: “فيما يتعلق بهوميلز، أعتقد أن قلبي الدفاع لدينا سولي وخابي مارتينيز كانا أفضل لاعبين في الفريق، لدينا أربعة مدافعين جيدين وعلي المداورة بينهم من أجل أن يكتسب الجميع الثقة”. ( EFE )