كثيرون منهم تركوا الدراسة للإنفاق على عائلاتهم .. الأردن : مسؤولة تكشف عن أعداد الطلاب السوريين الملتحقين بالجامعات

كشفت المستشارة الثقافية الأردنية سهى عبد الرحمن، إن عدد الطلاب الجامعيين السوريين المسجلين في الأدرن، وصل إلى 15 الف طالب سوري لاجئ، بحسب دائرة الإحصاءات في وزارة التعليم العالي الأردنية.

وقالت المستشارة خلال مؤتمر نقاشي حول المشاكل والمعوقات، التي تواجه عملية قبول الطلبة السوريين في جامعات الدول المضيفة، إن نقص الوثائق المصدقة حسب الأصول، كان من أهم المشاكل التي واجهت الطلبة السوريين في الجامعات الأردنية.

وأضافت، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أمس الأربعاء، أن الجامعات الأردنية أعطت الطلبة السوريين، مهلة فصل أو فصلين دراسيين، لاستكمال أوراقهم، مشيرة إلى أن اتفاقية التبادل الثقافي الموقعة بين الأردن وسوريا، ما زالت سارية المفعول، حيث يقدم الاردن منحاً دراسية بنحو 20 مقعداً لطلاب البكالوريوس، و 20 مقعداً لطلاب الماجستير.

وقالت إن وزارة التعليم العالي قامت باستحداث مديرية تحت اسم “مديرية الطلاب الوافدين”، للوقوف على المشاكل التي تواجه الطلاب الوافدين في الجامعات الأردنية.

وأشارت إلى أن مجلس التعليم العالي الأردني كان قد قرر قبل سنتين، للجامعات الأردنية الخاصة، قبول الطلبة غير الأردنيين بمعدلات أقل من الطلبة الأردنيين بنسبة 15%.

وقالت إن بعض الجهات المانحة لم تدفع للطلاب رواتبهم، ما دفع الكثير من الطلاب للتوجه إلى سوق العمل الأردني، لدفع نفقات دراستهم، مضيفة أن بعض الطلبة السوريين تركوا الجامعات من أجل العمل وإعالة عائلاتهم.