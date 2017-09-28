لبنان : الإعدام للشيخ أحمد الأسير و السجن و الأشغال الشاقة لفضل شاكر

لبنان : الإعدام للشيخ أحمد الأسير و السجن و الأشغال الشاقة لفضل شاكر

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية يوم الخميس حكما بالإعدام على الشيخ أحمد الأسير بعد اتهامه بشن هجمات استهدفت الجيش اللبناني.

واعتقلت السلطات اللبنانية الأسير في مطار بيروت عام 2015 أثناء محاولته المغادرة بواسطة جواز سفر مزور.

وتضمنت الاتهامات الموجهة ضده تشكيل منظمة إرهابية والتحريض على العنف ضد الجيش.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على مناصري الأسير، بينهم الفنان اللبناني فضل شاكر المتهم بالمشاركة في المواجهات التي أسفرت عن سقوط مقتل 18 من الجيش.

وقالت مصادر قضائية، إن أحكام الإعدام شملت الأسير وموقوفين اثنين من أنصاره، وخمسة آخرين غيابيا في القضية المعروفة بـ”أحداث عبرا”.

وقضت المحكمة غيابيا على شاكر بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من كافة حقوقه المدنية، حسب ما أضافت المصادر القضائية. (REUTERS – SKYNEWS)