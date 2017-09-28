مسؤول كويتي : هناك تفاؤل كبير لطي صفحة الخلاف الخليجي في القريب العاجل

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله، أن الكويت ستبقى تحاول وتبذل الجهود لرأب صدع الأزمة الخليجية .

وأكد الجار الله ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، على هامش مشاركة الجار الله الأربعاء في حفل أقامته سفارة الفلبين في الكويت ، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس ارابطة جنوب شرق آسيا ( آسيان) التي تترأسها الفلبين حالياً، وجود تفاؤل كبير لطي صفحة الخلاف في القريب العاجل .

وقال إن الكويت مع وحدة واستقلال العراق ، مشدداً على ضرورة ألا يؤثر استفتاء كردستان على جهود العراق في مواجهة الارهاب وتحرير أراضيه من تنظيم”الدولة الاسلامية”( داعش) .

وأضاف :”نتمنى من اشقاؤنا في بغداد واربيل احتواء اي تداعيات سلبية لهذا الاستفتاء نظراً للأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة” .

ورداً على سؤال لـ (د. ب. أ) حول اتخاذ الكويت إجراءات تجاه كردستان ، قال الجار الله :” لن يكون هناك إجراءات تتخذها الكويت تجاه كردستان سوى اعلان موقفنا الداعي إلى ضرورة وحدة العراق لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة “.(DPA)