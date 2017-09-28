هولندا : لاجئ سوري يفتتح مدرسة لتعليم اللاجئين اللغة الهولندية ( فيديو )

افتتح لاجئ سوري مدرسة لتعليم اللاجئين اللغة الهولندية، في مدينة بريدا، وذلك بعد عامين من وصوله إلى هولندا.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السي، إن اللاجئ السوري عهد سمكري قام بتنفيذ مشروعه بعد واجه بنفسه مشكلة خلال حضوره لدروس اللغة الهولندية، حيث لم تكن هنالك ترجمة جيدة للغة العربية.

وغالباً ما تتم الترجمة من الإنكليزية للهولندية، لكن الكثير من اللاجئين لا يجيدون الإنكليزية، الأمر الذي يزيد صعوبة تعلمهم.

وائل عليوة، مدير المنشأة التدريسية التي سميت “De Beste School” أي: أفضل مدرسة، قال: “في الغالب يكون هناك سوء تواصل بين المدرس والطلاب، عبر المترجم العربي يفهم الطلاب بشكل أفضل”.

ولا تنحصر الدروس في الصف فقط، وإنما خارجه، حيث سيذهب الطلاب إلى متجر “إيكيا” وإلى السوق، للتواصل مع الهولنديين.

وقال عليوة: “سيقوم اللاجئون بالتواصل مع الهولنديين، ثم سنناقش في الصف العبارات الصحيحة أو الخاطئة التي تم استخدامها”.

وستفتتح المدرسة في الأسابيع القادمة فرعين أيضاً في مدينتي آيندهوفن وزفولا.

المصدر : Omroep Brabant