” ويندوز 95 ” يبعث من جديد في ثوب هاتف ذكي !

استعرض مصمم الأجهزة الذكية هنريك بيرتيكاراتي تصميم هاتف فريد يعمل بنظام تشغيل مطابق لأنظمة #ويندوز التي ظهرت خلال تسعينيات القرن الماضي.

في ظل التطور الهائل الذي طرأ على الأجهزة الذكية في السنوات الأخيرة، بدأ الكثير من مستخدميها يحنون للبساطة التي كانت موجودة في الهواتف والحواسيب التي ظهرت في تسعينيات القرن الفائت، الأمر الذي دفع العديد من الشركات لإعادة إحياء البرمجيات أو التقنيات القديمة ودمجها في الأجهزة الحالية.

وفي آخر الخطوات التي تتعلق بتلك المسألة، قام مصمم الأجهزة الذكية هنريك بيرتيكاراتي مؤخرا باستعراض هاتف جديد يعمل بنظام “ويندوز-95” الذي شاع استخدامه على الحواسيب في التسعينيات، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وأكد أن العمل على “WinPhone 95” الجديد سيكون مماثلا تماما للعمل على الحواسب القديمة، حتى أن برنامجه يحوي جميع برامج ويندوز القديمة كميديا بليير ومتصفح إكسبلورر التقليدي.

الجهاز مزود بكاميرا “Sony Mavica” بدقة 1.2 ميغابيكسل، فضلا عن منفذ للسماعات والمايكروفون (3.5 ملم) ووحدة تحكم تشبه فأرة التوجيه التي كانت موجودة في الحواسب القديمة.

والجدير بالذكر أن هذا الجهاز ليس أول اختراع يتم تصميمه للتذكير بتقنيات القرن الماضي، فالعام الفائت، قام مصمم البرامج ميخائيل بيتريك بتقديم مشروع لبرمجيات وتطبيقات حديثة تشبه بآلية عملها البرامج التي استخدمت على الحواسب القديمة.