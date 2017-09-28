يحدث في سوريا الذل .. عمر السومة يشكر بشار الأسد و شقيقه ماهر بعد الإفراج عن لاعب معتقل منذ سنوات

يحدث في سوريا الذل .. عمر السومة يشكر بشار الأسد و شقيقه ماهر بعد الإفراج عن لاعب معتقل منذ سنوات

تناقل مدونون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات للاعب السوري “عمر السومة” يشكر فيها بشار الأسد وشقيقه، بعد إفراجهم عن زميل له في نادي الفتوة.

ونشر السومة، عبر حسابه الشخصي، صوراً للاعب محمد كنيص، مهنئاً إياه، دون الإشارة إلى أنه كان معتقلاً، فيما جاء بمنشور أوردته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، جاء فيه: “نشكر سيادة الرئيس بشار الاسد وسيادة اللواء الركن ماهر الاسد لحرصهما على سلامة الوطن والمواطن ودعم الرياضة والرياضين في سورية. الحمدلله على سلامتك ابو القاسم”.

وكغيره من السوريين، كان نظام بشار الأسد اعتقل كنيص قبل 4 سنوات، وراجعت أقاويل قبل عودة السومة إلى “حضن المنتخب” تفيد بأنه قبل العودة شرط الإفراج عن كنيص، الذي كان زميله في نادي الفتوة.

وإلى جانب كنيص، يقبع في سجون النظام عشرات الآلاف من المعتقلين، من المدنيين والفنانين والرياضيين، وغيرهم ممن قالوا “لا” لبشار الأسد، وقد استشهد كثيرون منهم تحت التعذيب.

وكان السومة ظهر إلى جانب فراس الخطيب في لقاء على شاشة تلفزيون النظام، بعد التأهل إلى ملحق تصفيات المونديال، شكر فيه الاثنان “سيادة الرئيس” على اهتمامه بالرياضة والرياضيين.

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