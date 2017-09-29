ألمانيا : إدانة حمار جائع حاول قضم سيارة ثمنها 300 ألف يورو .. و الشرطة تورد السبب بصيغة فكاهية ( صور )

ألمانيا : إدانة حمار جائع حاول قضم سيارة ثمنها 300 ألف يورو .. و الشرطة تورد السبب بصيغة فكاهية ( صور )

أقرت محكمة في ولاية هيسن الألمانية بحق صاحب سيارة رياضية في المطالبة بتكاليف أضرار في سيارته تسبب بها حمار “جائع”، إذ ذكرت الشرطة بأن الحمار ربما قد أخطأ وظن السيارة البرتقالية جزرة ضخمة.

ألزمت إحدى المحاكم الألمانية صاحب حمار بدفع تكاليف إصلاح دهان سيارة رياضية فاخرة تسبب حماره في الإضرار بها.

وذكرت محكمة ولاية هيسن وسط ألمانيا، الخميس، أن صاحب السيارة له الحق في المطالبة بالتكاليف.

كان رجل الأعمال ماركوس تسان قد ركن سيارته الرياضية البرتقالية الفاخرة بالقرب من حقل في مدينة شليتس بولاية هيسن الألمانية، في أيلول 2016، ليتفاجأ عند عودته بوجود الحمار الجائع الذي يدعى ” فيتوس” يقضم صاج السيارة الرياضية، التي يقدر ثمنها بحوالي 300 ألف يورو مسبباً أضرار في ألوان السيارة، بحسب ما نشره موقع صحيفة “تليغراف” البريطانية.

وعند حضور تسان إلى المحكمة بعد عام من الحادث، سأله القاضي ممازحاً، إن كان قد تأكد من عدم وجود حمار خطير حيث ركن سيارته أما المحكمة.

ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم المحكمة إنها اقتنعت بأن الحمار قام بقضم صاج السيارة الخلفي مرتين وتسبب في خسائر مادية بلغت 5800 يورو.

وألزمت صاحب الحمار بتحمل نفقات إصلاح الأضرار، التي تكبدها مالك السيارة، غير أن الحكم لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

من جانبها ذكرت الشرطة في صيغة فكاهية بأن الحمار يمكن أن يكون قد ظن السيارة الرياضية بلونها البرتقالي جزرة هائلة وراح يتناولها. (DPA-DW)