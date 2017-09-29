ألمانيا : الجيش ينهي سحب جنوده من قاعدة أنجرليك التركية

أنهى الجيش الألماني عملية إجلاء جنوده من قاعدة أنجرليك التركية الجوية، وذلك وفق بيان أكد فيه أن آخر دفعة تمت أول أمس الأربعاء.

وتابع البيان أن عملية نقل القوات إلى قاعدة “الأزرق” بالأردن ستنتهي بوصول طائرات تورنادو بداية تشرين الأول القادم.

ووصف العقيد شتيفان كلاينهير عملية نقل الجنود أنها “مهمة في غاية الصعوبة”، والتي هي “فريدة في تاريخ الجيش الألماني”.

وقررت ألمانيا سحب جنودها المتمركزين في القاعدة التركية، بعد أن رفضت أنقرة مرارا وصول وفود من البرلمانيين الألمان إليها.

ويقدم الجنود الألمان دعما للتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا.

وقد تمت الموافقة على زيارة برلمانيين ألمان إلى قاعدة قونية بعد تدخل من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ نيابة عن الوفد الألماني. (DPA-DW)