ألمانيا : تحديد موعد محاكمة لاجئ سوري قتل موظفاً في الصليب الأحمر

تبدأ في الثالث والعشرين من تشرين الأول المقبل محاكمة لاجئ سوري قتل موظفاً في الصليب الأحمر، في المحكمة الإقليمية بمدينة زاربروكن الألمانية.

وقالت مجلة فوكس الألمانية، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه وبحسب لائحة الاتهام طعن المتهم فجأة ودون سابق إنذار ضحيته بسكين مطبخ في الظهر والصدر.

وبحسب متحدثة باسم المحكمة الإقليمية فإنه من المقرر أن تستمر إجراءات المحاكمة حتى الـ13 من شهر تشرين الثاني.

وأضافت المجلة أنه من وجهة نظر المدعي العام، كان السوري وقت الحادثة في حالة عدم تحمل المسؤولية القانونية، فيما أوضح تقرير للأطباء بعد تشخيص المتهم، أن الشاب يعاني اضطراب شديد في الشخصية واكتئاب.

ووضع الشاب في مستشفى الأمراض النفسية بمدينة ميرتسيغ، وأشارت المجلة إلى أن هذا المستشفى يعالج اللاجئين المصابين بصدمات نفسية.

المصدر : FOCUS

مواضيع متعلقة

ألمانيا : لاجئ سوري يقتل موظفاً في مركز استشاري للاجئين طعناً بالسكين ! ( صور )

ألمانيا : إيداع اللاجئ السوري قاتل الموظف بالصليب الأحمر مستشفى للأمراض النفسية