إضافة جديدة لـ ” أساسين كريد ” تحول اللعبة إلى متحف افتراضي لمصر القديمة ( فيديو )

أعلنت شركة “يوبيسوفت” المتخصصة بألعاب الفيديو عن إطلاق إضافة جديدة على لعبة “أساسين كريد” الشهيرة، تحول اللعبة إلى منصة واسعة تمكّن اللاعبين من التجول داخل الدولة المصرية القديمة.

وبحسب ما نشرته الشركة على منصاتها للتواصل الإجتماعي، فإن الإضافة الجديدة التي تحمل عنوان “الجولة الاستكشافية”، ستصل للاعبين في بداية 2018 بشكل مجاني، بحيث سيكون بإمكان كل لاعب التعرف أكثر إلى الخلفيات الثقافية والتعليمية التي تم استخدامها في انشاء القصة خلف لعبة “أساسين كريد أوريجيز”.

وتقع أحداث الإصدار العاشر والجديد من “أساسن كريد” في مصر القديمة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وإضافة إلى احتواء اللعبة على اللغة العربية، فستكون متوفرة على مايكروسوفت ويندوز، بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس ون، فور صدورها مع نهاية الشهر (أكتوبر) المقبل .

وتجري أحداث اللعبة خلال حكم كليوباترا، وتتضمن مدناً كبيرة وصغيرة من بينها ميمفس والإسكندرية، وسيتمكن اللاعبون من استكشاف أماكن تحت الماء والعثور على كنوز بين الآثار والسفن الغارقة، محولين اللعبة بشكل كامل إلى متحف افتراضي.