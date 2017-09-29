استفتاء انفصال كاتالونيا يهدد لقاء برشلونة و لاس بالماس

ذكرت تقارير إخبارية أن مباراة #برشلونة و #لاس_بالماس المقررة الأحد المقبل على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مهددة بالتأجيل، بسبب تزامنها مع تاريخ إجراء الاستفتاء الانفصالي الذي دعت إليه حكومة إقليم كاتالونيا ذاتي الحكم في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن المباراة قد تتأجل في ظل إمكانية عدم وجود قوات أمن كافية لضمان تأمين اللقاء، الذي سيقام في نفس يوم الاستفتاء الذي دعت إليه السلطات الكاتالونية، وسط رفض من الحكومة المركزية والسلطات القضائية في إسبانيا.

وأضافت الصحيفة أن مجلس أمن كاتالونيا، وهي هيئة مكونة من قوات الأمن المحلية “موسوس دا سكوادرا” والحرس المدني والشرطة الوطنية، سينعقد ظهر اليوم لاتخاذ قرار بشأن مصير المباراة التي من المتوقع أن يحضرها 70 ألف متفرج في قلعة كامب نو.

ويسعى برشلونة لتحقيق فوزه السابع في الليغا، للحفاظ على الصدارة، وعلى فارق النقاط السبع التي تفصله عن ريال مدريد، في الوقت الذي تؤيد فيه إدارته إجراء الاستفتاء. ( EFE )