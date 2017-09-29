الأعنف منذ سيطرتها على حلب : طائرات روسيا تكثف قصفها للمدنيين في حلب و إدلب .. و الحملة تطال مناطق حدودية لم تقصف من قبل ( محدث )

الأعنف منذ سيطرتها على حلب : طائرات روسيا تكثف قصفها للمدنيين في حلب و إدلب .. و الحملة تطال مناطق حدودية لم تقصف من قبل ( محدث )

في وقت شهد الحديث عن هدنة وإيقاف قصف مزعوم، بعد لقاء بوتين وأردوغان أمس الخميس، واصلت طائرات النظام وروسيا قصفها لحلب وإدلب دون هوادة.

وقال ناشطون معارضون، إن شهداء وجرحى سقطوا جراء القصف الجوي الذي طال عدة مدن وبلدات في أرياف حلب وإدلب، على رأسها جسر الشغور والتمانعة وكفر جالس وترمانين والبارة وأورم الكبرى.

وتم الإعلان عن تعليق صلاة الجمعة في العديد من المناطق، بسبب استمرار حملة القصف العشوائي.

وقال الناشط الإعلام ماجد عبد النور عبر صفحته في فيسبوك: “اليوم يشهد جنون رهيب للطيران الروسي أسراب الطائرات لا تهدأ على الإطلاق ، أعنف حملة قصف جوي منذ سقوط حلب تطال حتى المناطق الحدودية التي لم تكن تُقصف من قبل”.

وأضاف: “سقوط عدد من الشهداء والجرحى في حصيلة غير معروفة حتى اللحظة، أُلغيت صلاة الجمعة في أغلب المناطق المحررة الآن”.

* الصورة : الدفاع المدني يحمل طفلة شهيدة جراء القصف (أورم الكبرى)