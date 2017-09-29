الإمارات : مقيم عربي ينتقم لزوجته بقضم أذن مديرها !

أقدم مقيم عربي على تنفيذ جريمة بحق مدير مطعم في #دبي ، وذلك بأن اعتدى عليه أمام مبنى محاكم الإمارة وقام بقضم أذنه ما أدى إلى انفصالها، فيما بينت التحقيقات أن المتهم نفذ الجريمة انتقاماً لزوجته بسبب خلاف عمالي بينها وبين مدير المطعم.

وتفصيلاً، رفعت النيابة العامة في دبي، لائحة اتهام بحق العربي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، مشيرة إلى أن “الحادثة تسببت بعاهة مستديمة للضحية”.

وقال المجني عليه إنه “وأثناء خروجه من المحكمة بعد حضوره لجلسة محاكمة عمالية مع احدى العاملات في مطعمه “الزوجة” لاحظ تتبع المتهم له وعند وصوله إلى السلم على مدخل محاكم دبي فوجئ بالمتهم ينقض عليه ويقضم أذنه”، مؤكداً في إفادته بالتحقيقات أنه” شاهد أذنه في فم المتهم ومن ثم تم نقله إلى المستشفى”.