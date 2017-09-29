السعودية : النيابة العامة تلاحق شاباً هدد النساء بحرق سياراتهن (فيديو)

وجه النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب هدد في مقطع فيديو بالاعتداء على النساء وحرق سياراتهن.

ووفقاً لصحيفة “الرياض”، أكد مصدر في النيابة العامة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن السعودية والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ستقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.