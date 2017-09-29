المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني يعارض استقلال كردستان العراق

قال أحمد الصافي ممثل آية الله علي السيستاني المرجع الأعلى لشيعة العراق إن السيستاني يعارض انفصال المنطقة الكردية في شمال العراق، خلال خطبة الجمعة نيابة عن السيستاني في مدينة كربلاء جنوبي بغداد.

وذكر الصافي أن السيستاني يدعو حكومة إقليم كردستان العراقي “إلى الرجوع للمسار الدستوري” في سعيها لتقرير مصير الشعب الكردي.

وهذه أول خطبة للسيستاني تتطرق للشأن السياسي منذ بداية عام 2016 في إشارة واضحة للأهمية التي يوليها للأزمة بين بغداد وحكومة كردستان بعد استفتاء الاستقلال. (REUTERS)