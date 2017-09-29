بائع فاكهة يفضح أساليب سامباولي في التجسس

أكد المدرب البيروفي فريدي غارسيا، أن المدير الفني لمنتخب #الأرجنتين ، #خورخي_سامباولي ، يتعاقد مع بعض الجواسيس لمساعدته في الحصول على معلومات عن الفرق المنافسة.

وقال غارسيا: “إنهم ليسوا أصدقاء، بل هو عمل مدفوع الأجر”.

وروى غارسيا أنه “ذات مرة تنكر في هيئة بائع فاكهة للتجسس على ملعب نادي سينسيانو لصالح سامباولي الذي كان مديراً فنياً لنادي بولوغنيسي في بيرو”.

وأضاف قائلاً: “قضيت الأسبوع بأكمله في كوسكو (مدينة في بيرو)، وكان الأمر صعباً لأنهم لم يكونوا يسمحون لأحد بالدخول، وكان في الجوار تمر بعض الشاحنات التي تحمل الفاكهة، قاموا بإعطائي سلماً ووضعت جوالاً على رأسي وتمكنت من رؤية التدريب بالكامل، فيما كان الباقين يفرغون الشاحنات كنت أنظر أنا إلى التدريبات”.

وتفجر الجدل حول هذه القضية عندما أكدت الصحف في العاصمة البيروفية ليما، أن المدير الفني لبيرو، الأرجنتيني ريكاردو غاريكا اتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على سرية تدريبات فريقه استعداداً لمواجهة الأرجنتين في الأسبوع المقبل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ولم يكتف غاريكا بمنع دخول الغرباء إلى الملعب وحسب، بل طلب من قوات الشرطة الدخول إلى المنازل المجاورة وإبعاد أي شخص يسترق النظر إلى ما يجري في الداخل.

وبدأ نجم سامباولي (57 عاماً) يلمع في سماء التدريب بعدما انتقل لبيرو وتولى الإدارة الفنية لنادي خوان أوريتش، قبل أن يصبح مدربا من الطراز العالمي ويتولى تدريب منتخب الأرجنتين.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت روايات حول قيام المدرب الأرجنتيني بالاستعانة بمدربين وصحافيين وجماهير من أجل التجسس على الفرق لمنافسة.

واعترف غارسيا، الذي عمل مساعداً لسامباولي في الماضي، ثم تولى المهمة الفنية لبعض أندية دوري الدرجة الأولى في بيرو، أنه تنكر في هيئة بائع فاكهة عندما أخفق في الدخول إلى ملعب الفريق المنافس كأحد الصحافيين أو طلاب دراسات الإعداد البدني لجمع معلومات لصالح المدرب الأرجنتيني.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وبيرو الخميس المقبل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في مباراة حاسمة في مشوار الفريقين في التصفيات المؤهلة للمونديال. ( DPA )