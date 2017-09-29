بالفيديو .. امرأة صينية تضع مولودها داخل مصعد المستشفى

أظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وضع امرأة صينية لجنينها داخل مصعد المستشفى، بعد أن فاجأتها آلام المخاض ولم يتمكن المسعفون من الوصول بها إلى غرفة العمليات في الوقت المناسب.

وقد ظهر المسعفون وهم يقومون بإخلاء المصعد بعدما تأكدوا من أنهم لن يتمكنوا من إيصال المرأة إلى غرفة الولادة في الوقت المحدد.

وقال عامل المصعد في مستشفى الشعب بمدينة وينشانغ شرقي الصين، بأن المرأة كانت تعاني من آلام شديدة لدى إدخالها إلى المصعد، وانهارت في الزاوية بعد أن بدأ رأس الطفل يظهر”

من جهتها قالت الممرضة لين جون، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إن رأس الطفل برز داخل المصعد، وأنها اضطرت لمساعدة المرأة في الولادة داخل المصعد بعد تعذر إيصالها إلى غرفة العمليات في الوقت المناسب.

ولم يتمكن الطاقم الطبي من قطع الحبل السري للطفل داخل المصعد، وتم نقل الأم وطفلها إلى غرفة الولادة لإنهاء إجراءات الولادة والاطمئنان على صحة المولود. وبعد إجراء الفحوصات، أعلن الأطباء بأن المولود في صحة جيدة ومستقرة، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.