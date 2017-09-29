بالفيديو .. رجل يطلب الزواج من مراسلة إخبارية أمريكية على الهواء مباشرة

في مشهد مؤثر، فوجئت مراسلة تلفزيونية من ولاية #كاليفورنيا الأمريكية بحبيبها يعرض عليها الزواج أثناء بثها تقريراً على الهواء مباشرة.

وكانت إميلي تيرنر على وشك أن تنهي تقريراً إخبارياً على الهواء مباشرة خلال نشرة الخامسة، عندما ظهر خطيبها دانيال وهو يرتدي بدلة رسمية.

وحال وصول دانيال، سألته تيرنر عن سبب تواجده في موقع التصوير، فركع على ركبته وسألها إن كانت تقبل الزواج منه، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقد وافقت تيرنر على عرض حبيبها والدموع تملأ مقلتيها، وتم تصوير عرض الزواج وبثه في وقت لاحق في نشرة الأخبار.

من الجدير بالذكر أن موظفي استوديو الأخبار قاموا بالتنسيق مع دانيال لمساعدته في عرض الزواج على تيرنر، دون أن تعلم الأخيرة.