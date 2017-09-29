بالفيديو .. ” ليفايس ” و ” غوغل ” تنتجان سترة ذكية

في خطوة هي الأولى من نوعها قامت شركة إنتاج الملابس العالمية “ليفايس” بالتعاون مع ” #غوغل ” لإنتاج سترة ذكية قادرة على التعامل مع مختلف الأجهزة الإلكترونية.

ووفقا للمصممين فإن “تلك السترة التي ستعرض لأول مرة، في 27 سبتمبر 2017، ستوفر لمستخدميها العديد من الميزات كالإجابة على المكالمات الهاتفية وتحديد المواقع والتحكم بالموسيقى في الهاتف الذكي والعديد من المهام الأخرى”.

“Commuter Trucker Jacket” التي تبدو كأي سترة جينز عادية مزودة بقماش وشرائح ذكية خاصة، طورها مهندسو “غوغل” لتوضع في الأكمام وتتعامل مع الأوامر عن طريق اللمس، فيكفي للمستخدم أن يمرر يده على طرف الأكمام أو النقر عليها بشكل مزدوج لتقوم السترة بإرسال التعليمات إلى الهاتف الذكي عن طريق البلوتوث، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، والشيء الأهم هو أن التقنيات آمنة تماما من حيث التعامل مع الماء، فيمكن لصاحب السترة ارتداؤها في كافة الظروف الجوية أو حتى غسلها.

أما تقنياتها فتسمح لها بالتعامل مع أجهزة وهواتف آبل وأندرويد وتدعم تطبيقات “Apple Music” و “Spotify” و”Google Play Music” و”Amazon Music”.ومن المنتظر أن تطرح هذه السترة رسميا في الأسواق، في 2 أكتوبر المقبل، بسعر قد يصل إلى 350 دولارا.