بريطاني ينشر صورة زواجه .. و بعد ساعات يقتلها و ينتحر !

في حادثة وحشية، أقدم رجل على قتل زوجته قبل أن ينتحر، وفق ما ذكرت شرطة وست ميدلاندز في #بريطانيا .

ووفق موقع “ميرور”، عُثر على الزوجين جيمس (30 عاماً) وآيمي بارنز (32 عاماً)، جثتَين في ساعات الصباح الأولى. وهما متزوّجان منذ عام 2014، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، ويعتقد أن جيمس أقدم على قتل زوجته في منزلهما الزوجي قبل أن ينتحر في الحديقة في منزل والدَيه الكائن على بعد عشرين ميلاً.

وكان الزوجان يعيشان في ردنال في منطقة وست ميدلاندز في إنكلترا، في منزل عصري يبلغ ثمنه 190.000 جنيه استرليني، وقد وصفهما جيرانهما بأنهما كانا “طبيعيين جداً وودودين”.

ويبدو أن جيمس قام بتحميل صورة لزفافهما على صفحته عبر موقع “فيسبوك” قبل ساعات قليلة من وقوع المأساة.

وعلّق شخص آخر مقيم في المنطقة طالباً عدم الكشف عن هويته: “ما زلت أشعر وكأنني مخدَّر من تأثير الخبر. لا أستطيع أن أصدّق. لم أكن على علم بأنهما يواجهان مشكلات، لأنهما بدوَا زوجَين مثاليين وكأنهما انطلقا للتو في حياتهما الزوجية معاً. لا يسعني سوى أن أقول إنني لا أزال تحت وقع الصدمة. كانا ودودَين جداً، وأشعر بحزن شديد إزاء ما حدث. إنها لمأساة حقاً”.