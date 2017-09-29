تحديث سريع لـ ” آي أو إس 11 ” لإصلاح الأخطاء

بعد مرور أسبوع واحد على إطلاق نظام تشغيل الأجهزة الجوالة “آي أو إس 11″، أعلنت شركة #أبل عن إطلاق تحديث أمان جديد، حيث أطلقت الشركة الأمريكية الإصدار 11.0.1 للهاتف الذكي آي فون بدءاً من الموديل 5s والجهاز اللوحي آي باد آير ومشغل الموسيقى آي بود تاتش من الجيل السادس.

وأكدت أبل أن الإصدار الجديد يعمل على إصلاح بعض الأخطاء وتحسين الأداء، ولم يتم الكشف عن أية معلومات أكثر دقة حول التحديث الجديد، ولكن هناك تقارير إعلامية أشارت إلى أن التحديث الجديد يركز على الكاميرا وتطبيق الصور، بالإضافة إلى وجود تحسينات في تطبيق الرسائل iMessage ونظام الملفات وعملية الشاشة الرئيسية Springboardا. ( DPA )