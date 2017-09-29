تركيا : عائلة سورية أجبرها صاحب منزل على الخروج منه بسبب العجز عن دفع الإيجار تنصب خيمة في شوارع شانلي أورفا ( فيديو )

تداولت وسائل إعلام تركية مقطعاً مصوراً يظهر عائلة سورية تعيش في خيمة بمدينة شانلي أورفا، جنوبي تركيا، بعد أن أجبرها صاحب المنزل الذي كانت تقطن فيه على الخروج، لعدم تمكنها من تأمين مبلغ الإيجار.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أول أمس الأربعاء، بحسب ماترجم عكس السير، إن السوري “ابراهيم خليل بوزان” (35 سنة – مبلط)، لم ينجح في إيجاد عمل منذ مدة طويلة، ونتيجة لذلك أجبره صاحب المنزل المقيم فيه على الخروج منه برفقة زوجته وأطفاله الأربعة، لعدم تمكنهم من دفع الإيجار.

وأضافت الصحيفة، أن بوزان نصب خيمة في أحد شوارع مدينة شانلي أورفا ليكمل حياته داخلها برفقة زوجته آينور وأطفاله بلال وعيسى ومريم ويشار.

ونقل عن بوزان الذي يعيش على مساعدات الجوار، قوله: “أعمل (مبلط)، إلا أن أجر العامل السوري منخفض جداً في تركيا، تم إجبارنا على الخروج من المنزل لعجزنا عن دفع الإيجار، واضطررت لنصب هذه الخيمة”.

وأضاف: “لدي طفلة معاقة إضافة إلى طفلين آخرين يذهبان إلى المدرسة، نواجه العديد من الصعوبات لعدم توفر الماء والكهرباء، ونأكل مايقدمه لنا الجوار يومياً، الشتاء يقترب، وأشعر بالقهر حيال حياة أطفالي في ظل هذه الظروف، ننتظر دعم المسؤولين ومحبي فعل الخير في توفير عمل لي أو منزل يأويني وعائلتي”.

المصدر : Hurriyet