حماس : وافقنا على صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل قدمتها مصر

أعلن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في قطاع غزة، أن حركته وافقت على صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل قدمتها مصر قبل أسبوعين.

وقال السنوار خلال لقائه مع شباب غزة أمس، إن هذه التطورات جاءت استجابة للمقترح المصري الذي عرض على وفد الحركة، أثناء إقامته في القاهرة قبل نحو أسبوعين، وإن هذه المعلومات وصلت للحكومة الإسرائيلية عبر المكلف من طرفها لإدارة المفاوضات بهذا الشأن.. الكرة الآن بملعب إسرائيل، التي رفضت الخطة، التي حظيت بدعمنا وبدعم المصريين”.

وأضاف السنوار بحسب وكالة معا الفلسطينية “أن مسؤول المفاوضات في الجانب الإسرائيلي ليؤور لوتن استقال بسبب خلافات داخلية في الجانب الإسرائيلي، ورفض المقترح الذي وافقت عليه حماس ومصر في حينه”.

ولم يكشف السنوار عن مضمون مقترح تبادل الأسرى، لكن قبل أسبوعين كشفت صحيفة “الاستقلال” المحلية عن بعض بنود المقترح المصري وهي كالتالي:

الإفراج عن 39 من جثامين أعضاء حركة حماس، مقابل أن تقدم الحركة تفاصيل عن جثث المفقودين الإسرائيليين لديها، وبعد ذلك تفرج إسرائيل عن أسرى صفقة شاليط الذين تمت إعادة اعتقالهم، على أن يتبع ذلك بدء مفاوضات بين الطرفين بوساطة مصرية.