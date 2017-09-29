رئيس بايرن ميونيخ بعد إقالة أنشيلوتي : العدو في سريرك هو الأكثر خطورة

رئيس بايرن ميونيخ بعد إقالة أنشيلوتي : العدو في سريرك هو الأكثر خطورة

شدد رئيس نادي #بايرن_ميونخ الألماني لكرة القدم، أولي هونيس، أن النادي البافاري لم يكن لديه خياراً آخر سوى إقالة الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي من تدريب الفريق، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين العديد من العناصر الأساسية في الفريق.

وصرح هونيس لمحطة إف إف أتش الإذاعية، التي تبث من مدينة زيغين بوسط ألمانيا: “لا يمكنك كمدرب أن تكون في خصومة مع معظم نجوم الفريق البارزين”.

وأضاف هونيس: “تعلمت مقولة في حياتي: إن العدو عندما يتواجد في سريرك هو الأكثر خطورة، وهذا ما دفعنا لاتخاذ هذا القرار”.

وقرر بايرن إقالة أنشيلوتي في اليوم التالي لخسارة الفريق المدوية 0-3 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت المباراة إبقاء أنشيلوتي على عدد من عناصر الفريق الأساسية على مقاعد البدلاء. ( DPA )