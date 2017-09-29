سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الجمعة 29 \ 9 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الجمعة 29 \ 9 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الجمعة 29 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18100 الدولار 502 504 اليورو 590 594 الليرة التركية 139 141 الدرهم الإماراتي 138 139 الليرة اللبنانية 0.333 0.335 الريال السعودي 134 135 الدينار الأردني 710 714

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