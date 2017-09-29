عشرات القتلى من عناصر ميليشيات بشار الأسد على يد ” داعش ” في دير الزور و حمص

عشرات القتلى من عناصر ميليشيات بشار الأسد على يد ” داعش ” في دير الزور و حمص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 58 عنصرا من قوات النظام السوري قتلوا الخميس في سلسلة هجمات مباغتة شنها تنظيم “الدولة الإسلامية” على عدة حواجز خصوصا في محافظة حمص.

وتبنى التنظيم المتطرف في بيان تداولته حسابات جهادية على الإنترنت الهجمات، مؤكدا أن “عدة مفارز” شنت هجوما على مواقع جنوب مدينة السخنة في الصحراء السورية، ما أسفر عن مقتل عشرات العسكريين.

وقال المرصد إن الهجمات الأولى استهدفت “حواجز ومناطق تسيطر عليها قوات النظام من منطقة الشولا” القريبة من مدينة دير الزور.

وتشهد هذه المنطقة حملتين واحدة يشنها الجيش السوري بدعم من روسيا والثانية قوات سوريا الديمقراطية، التحالف العربي الكردي المدعوم من واشنطن، لطرد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأضاف المرصد أن تنظيم “الدولة الإسلامية” شن بعد ذلك سلسلة هجمات على حواجز على طول الطريق السريع من الشولا إلى جنوب السخنة.

وأوضح أنه “وثق 58 قتيلا على الأقل من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية بالإضافة لإصابة عشرات آخرين جراء سلسلة الهجمات التي نفذها التنظيم بشكل متزامن”. (AFP)