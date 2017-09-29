عمار الأسد : ” الرئيس الجديد لمجلس الشعب ظفر بالمنصب بعد منافسته لـ 3 مرشحين من المعارضة ” !

قال عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان بشار الأسد، إن عشرة مرشحين من أعضاء حزب البعث تقدموا للقيادة القطرية لاختيار أحدهم ممثلاً للحزب في انتخابات رئاسة البرلمان، وكان حمودة صباغ أحد المرشحين، والذي تمكن في النهاية من الفوز بالمنصب.

وأضاف الأسد في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن القيادة القطرية قامت بطرح المرشحين على الأعضاء وانتهى الأمر باختيار “الصباغ” ليمثل الحزب.

وتابع: “نافس الصباغ داخل المجلس ثلاثة مرشحين آخرين من أحزاب وكتل سياسية معارضة، ونظرا لوجود الكتلة الأكبر من البعثيين في المجلس فقد حصل مرشح البعث على أعلى الأصوات وبفارق كبير، ليتولى مهامه مباشرة بعد إعلان النتائج”.

والرئيس الجديد لبرلمان بشار الأسد، هو أول مسيحي يشغل هذا المنصب منذ نهاية الأربعينيات، ينحدر من الحسكة، ويحمل إجازة في الحقوق.

ويأتي انتخاب صباغ خلفاً لهدية عباس، التي صدر قرار بإعفائها من منصبها “نتيجة التصرفات غير الديموقراطية التي تنعكس سلباً على المجلس”.

يذكر أن رئيس البرلمان هو منصب “خلبي” شأنه شأن أي منصب آخر في “دولة المؤسسات” التي يقودها بشار الأسد.